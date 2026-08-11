La FDA américaine recommande vivement de renforcer les mesures d'hygiène et les contrôles des fournisseurs afin de limiter la contamination des fruits et légumes pré-coupés

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* Ces recommandations n'ont pas de caractère juridiquement contraignant

* Ces recommandations s’adressent aux transformateurs de produits tels que la laitue ciselée et les salades de fruits

* La FDA indique que les recherches sur les mécanismes de contamination des fruits et légumes frais par le Cyclospora se poursuivent

(Mises à jour avec des détails tirés des recommandations de la FDA tout au long du texte)

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a finalisé mardi des recommandations relatives à la préparation et au conditionnement des produits frais coupés, préconisant des mesures telles que le contrôle de l'hygiène, la vérification des fournisseurs et la réfrigération afin de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire.

Ces recommandations concernant les produits prêts à consommer interviennent alors que des épidémies de cyclosporose et de salmonellose, dues à de la laitue et des piments jalapeños contaminés, ont rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis.

L'épidémie de cyclosporose, l'un des plus importantsépisodes de toxi-infection alimentaire de l'histoire récente des États-Unis etliée à la laitue iceberg de Taylor Farms, s'est propagée dans 15 États et a particulièrement touché le Michigan. Elle a également ébranlé la confiance des consommateurs dans les fruits et légumes frais et a pesé sur les ventes des chaînes de restaurants et des supermarchés.

Ces recommandations, qui, selon la FDA, ne sont pas juridiquement contraignantes, s’adressent aux fabricants et aux transformateurs de produits tels que la laitue ciselée, le cantaloup en tranches, les oignons en dés, les carottes râpées, les mélanges pour salade de chou et les salades de fruits.

L’agence s’est concentrée sur la contamination par des agents pathogènes tels que la salmonelle, la cyclospora, E. coli et la listeria, qui ont été associés à de nombreuses épidémies d’intoxication alimentaire.

La FDA a recommandé aux transformateurs de produits frais coupés d’ évaluer si l’un de ces agents pathogènes présente un danger potentiel nécessitant des mesures préventives, notamment des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ces mesures comprennent également l’utilisation d’eau potable, le lavage des fruits et légumes avec des solutions antimicrobiennes, la formation du personnel et des recommandations visant à améliorer la conception des installations.

Toutefois, la cyclospora pourrait nécessiter des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement, car les antimicrobiens utilisés dans l’eau de lavage pourraient ne pas suffire à la maîtriser , a indiqué la FDA, ajoutant que des recherches visant à élucider les voies par lesquelles les fruits et légumes frais sont contaminés par la cyclospora sont en cours.

Les fruits et légumes peuvent être contaminés par des agents pathogènes pendant la culture, la récolte, le conditionnement ou le stockage dans les installations agricoles, a précisé l’agence.

La cyclospora avait également été considérée comme un risque biologique potentiel dans les légumes frais coupés dans le projet de lignes directrices de 2018 de l’agence,à la suite de deux épidémies associées à ce parasite intestinal cette année-là.

Alors que le projet de 2018 couvrait des risques plus généraux en matière de sécurité alimentaire et s’appliquait aussi bien aux produits frais coupés prêts à consommer qu’à ceux non prêts à consommer, les recommandations définitives se concentrent sur les risques biologiques liés aux produits frais coupés prêts à consommer présentant une forte teneur en eau, susceptible de favoriser la prolifération microbienne.

Certains produits frais coupés sont considérés comme présentant un risque plus élevé , car ils sont généralement consommés crus et ne subissent pas de cuisson ni d’autre « étape de destruction » susceptible d’éliminerles agents pathogènes nocifs.

Taylor Farms a annoncé lundi qu’elle procédait au rappel de plats préparés contenant des piments jalapeños auprès de détaillants dans plusieurs États en raison d’une contamination potentielle par la salmonelle.