La FDA américaine approuve le premier médicament destiné à retarder l'insuffisance cardiaque chez le chien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lacompagnie pharmaceutique Boehringer Ingelheim a déclaré lundi que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé son comprimé à croquer, premier médicament à retarder l'insuffisance cardiaque congestive chez les chiens atteints d'un type de maladie cardiaque au stade précoce.

L'autorisation concerne les chiens atteints d'une maladie cardiaque, connue sous le nom de maladie myxomateuse de la valve mitrale, qui présentent des signes d'hypertrophie du cœur mais pas encore de symptômes.

La FDA a déclaré que Vetmedin peut désormais être utilisé pour ralentir la progression de la maladie avant que les chiens ne développent une insuffisance cardiaque.

Vetmedin a d'abord reçu une autorisation conditionnelle pour cette utilisation en 2022, ce qui a permis de le commercialiser pendant que l'entreprise recueillait davantage de données. Après trois années d'études supplémentaires, Boehringer Ingelheim a fourni suffisamment de preuves pour que la FDA accorde une approbation complète.

C'est la première fois que la FDA approuve pleinement un médicament pour les animaux après avoir accordé une approbation conditionnelle en vertu de règles élargies visant à encourager de nouveaux traitements pour des maladies graves.

Les maladies cardiaques sont fréquentes chez les chiens et touchent environ 10 % d'entre eux au cours de leur vie, selon la société.

Dans une étude, Vetmedin a retardé de 15,6 mois l'apparition d'une insuffisance cardiaque congestive ou d'un décès d'origine cardiaque.