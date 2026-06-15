La fatigue visuelle, conséquence des écrans pour de nombreux travailleurs

Vision qui se brouille, yeux qui piquent, maux de tête: de nombreux travailleurs souffrent de fatigue visuelle en raison de longues heures passées sur des écrans ( AFP / ERIC PIERMONT )

Vision qui se brouille, yeux qui piquent, maux de tête: de nombreux travailleurs souffrent de fatigue visuelle en raison de longues heures passées sur des écrans, mais des gestes de prévention permettent de les limiter, soulignent ophtalmologues et orthoptistes.

Dans un baromètre diffusé lundi par l'association pour l'amélioration de la santé visuelle (AsnaV) à l'occasion de la Semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, 32% des Français adultes interrogés déclarent souffrir de fatigue visuelle.

"La fatigue visuelle reste encore l'un des angles morts de la prévention au travail", pointe la responsable scientifique de l'AsnaV, l'orthoptiste et opticienne Véronique Morin.

Ce sondage, réalisé par OpinionWay pour l'AsnaV sur un échantillon de 857 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, montre également que les personnes interrogées sous-estiment fortement le nombre d'heures cumulées passées sur un écran quotidiennement.

L'AsnaV s'inquiète qu'"avec un environnement de travail moins bien contrôlé (postures prolongées, ergonomie insuffisante, moins de prévention)", le télétravail "accentue les risques visuels liés aux écrans".

"Quand on était dans les périodes Covid, on avait une prise en charge et beaucoup de communication" sur ce thème mais désormais, "il y a un relâchement clair des attitudes", avertit Mme Morin, appelant à mener un travail de prévention pour faire connaitre des règles simples qui permettent de limiter ces désagréments.

Elle conseille notamment, en cas de télétravail, de prévoir "une source de lumière allumée dans la pièce de manière à avoir une lumière homogène, qui ne varie pas avec la journée" et d'installer son poste perpendiculairement à ses fenêtres pour n'être ni en contre-jour ni ébloui par le reflet sur l'écran".

"Symptômes réversibles"

Sans incriminer spécifiquement le télétravail, l'INRS, centre de réflexion sur la santé et la sécurité au travail géré par les partenaires sociaux, constate que "travailler devant un écran pendant plusieurs heures peut entraîner une fatigue visuelle", avec des "symptômes réversibles et disparaissant après le repos".

"Travailler devant un écran pendant plusieurs heures peut entraîner une fatigue visuelle", avec des "symptômes réversibles et disparaissant après le repos" ( AFP / Chris DELMAS )

En revanche, note l'institut, "actuellement, il n'a pas été démontré que le travail sur écran engendre des pathologies de la vision (myopie, hypermétropie, astigmatisme)".

La directrice administrative de la Société française d'ophtalmologie, le Dr Laurence Desjardins, souligne également que le caractère aggravant du télétravail sur la fatigue visuelle n'est pas avéré, préférant insister sur certains facteurs qui peuvent venir accentuer les symptômes liés à de longues heures sur écran, comme la sécheresse oculaire, la climatisation qui assèche les yeux et l'absence de pauses.

"Rester concentré sur un écran avec l’œil qui accommode demande un effort musculaire", comme lorsque l'on lit un livre mais "le temps qu'on est capable de passer devant un écran, personne n'est capable de le passer devant un livre", d'où l'augmentation des consultations pour cette fatigue visuelle, sourit le professeur Antoine Labbé, secrétaire général de cette association d'ophtalmologues.

Il rappelle la règle des "20": détourner environ toutes les 20 minutes les yeux de l'écran pour regarder "à l'horizon", à environ 6 mètres de distance, pendant 20 secondes.

Autre recommandation, faire des pauses au moins toutes les deux heures, en arrêtant de fixer un écran pendant 10-15 minutes. Cligner régulièrement des yeux, surtout quand on a les yeux secs ou des lentilles de contact et alors que le travail sur écran a tendance à réduire la fréquence de ce clignement, permet aussi de bien recouvrir les yeux de film lacrymal pour maintenir le confort visuel.