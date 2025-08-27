 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La famine à Gaza est "une crise créée par l'homme", disent 14 membres du Conseil de sécurité de l'Onu
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 20:34

Les membres du Conseil de sécurité de l'Onu ont tous, à l'exception des Etats-Unis, estimé mercredi que la famine dans la bande de Gaza avait été "créée par l'homme".

Ils ont également prévenu que l'utilisation de la famine comme arme de guerre était interdite par le droit international humanitaire.

Dans un communiqué commun, 14 membres du Conseil ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, sans conditions et permanent, la libération de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes, une augmentation substantielle de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza et la levée immédiate et sans conditions de toutes les restrictions imposées par Israël sur les livraisons d'aide.

Tous les membres du Conseil de sécurité, à part les Etats-Unis, ont dit avoir confiance dans le travail du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Israël a demandé mercredi à l'organisme de revenir sur un rapport qui indique que la ville de Gaza et ses environs sont frappés par une famine qui devrait s'étendre, estimant que cette enquête présentait "d'importants défauts".

(Michelle Nichols, rédigé par Christian Martinez; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)

Proche orient
