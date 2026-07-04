La drôle de scène entre Messi et les joueurs du Cap-Vert

La drôle de scène entre Messi et les joueurs du Cap-Vert

Un souvenir pour la vie. Les Cap-Verdiens étaient à deux doigts de réaliser un exploit monumental contre l’Argentine . Auteure d’un match de guerrier, la bande à Bubista s’est inclinée en prolongation contre l ‘Albiceleste en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après la rencontre, Lionel Messi a livré son analyse du match aux journalistes.

« Messi, une photo s’il te plaît ! »

Lorsque la Pulga avait terminé de répondre aux questions, plusieurs joueurs du Cap-Vert ont déboulé dans la zone mixte pour lui demander une photo. Habitué à répondre aux sollicitations, Messi, grand sourire, a alors posé avec les Requins bleus, également heureux d’assister à un tel moment malgré la défaite difficile à avaler.…

MBC pour SOFOOT.com