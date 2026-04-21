La dette émergente face au choc géopolitique

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La résilience de la dette émergente corporate, un levier de diversification et d'opportunités



Alors même que les pays émergents sont au premier plan des discussions géopolitiques depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les marchés de la dette d'entreprise émergente n'enregistrent, jusqu'à présent, qu'un impact limité par rapport à d'autres classes d'actifs.

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