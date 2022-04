La descente aux enfers de British Airways

Aéroports engorgés, retards accumulés, suppression de nombreux vols, passagers au bord de la crise de nerfs, personnel démotivé et avertissements du gouvernement : British Airways (BA) est en plein psychodrame. « Une humiliation nationale », proclame le quotidien conservateur Daily Telegraph, à propos de la descente aux enfers du transporteur britannique jadis cité en modèle.

BA est brutalement tombé de son piédestal. La compagnie paie aujourd'hui le prix des économies imposées à marche forcée pendant la pandémie au cours de laquelle 10 000 employés avaient été mis à pied. Depuis la fin du confinement, elle éprouve des difficultés à recruter des pilotes ainsi que du personnel de cabine, au sol et d'entretien en raison d'un marché du travail serré. Résultat, « British » a été contrainte d'annuler plus d'un millier de vols depuis le début de l'année. L'été sera chaud en raison de la saturation de sa base, l'aéroport de Heathrow, du manque de « bras » et de l'engouement retrouvé du public pour le transport aérien.

Ces très chers créneaux horaires dans les aéroports

Ambitions démesurées

L'irruption des compagnies à bas coûts a taillé des croupières à BA en Europe tandis que sur les long-courriers, la concurrence des nouvelles compagnies asiatiques et proche-orientales a raflé de substantielles parts de marché. L'ascendant sur ses rivaux en classe affaires, en particulier sur les

... Source LePoint.fr