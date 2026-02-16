 Aller au contenu principal
La croissance thaïlandaise ralentit en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 16/02/2026 à 08:21

( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

La croissance économique a ralenti en 2025 en Thaïlande, où le nouveau gouvernement devra faire face à un secteur touristique en difficulté et à une baisse de la consommation, selon les statistiques officielles publiées lundi.

L'économie du pays a progressé de 2,4% l'année dernière contre 2,9% en 2024, a indiqué son Conseil national de développement économique et social (NESDC) qui craint un nouveau ralentissement cette année.

La croissance de ce royaume d'Asie du Sud-Est est morose. Le secteur touristique, vital, ne parvient pas à retrouver son niveau d'arrivées d'avant la pandémie de Covid-19, et le Vietnam, en pleine expansion, attire désormais davantage d'investissements directs étrangers.

La consommation privée et publique a augmenté respectivement de 2,7% et 0,6% en 2025, soit moins que l'année précédente, selon la même source.

Les exportations de biens ont augmenté de 11,9%, contre 4,4% en 2024, malgré l'incertitude mondiale liée à la série d'annonces de droits de douane américains l'année dernière.

"La Thaïlande a ajusté ses prévisions de croissance pour cette année entre 1,5% et 2,5%, grâce à des facteurs favorables tels que l'augmentation de la consommation privée, les dépenses publiques et la reprise du tourisme", a déclaré le secrétaire général du NESDC, Danucha Pichayanan, lors d'une conférence de presse.

En amont des législatives anticipées du 8 février, les principaux partis se montraient plutôt timides sur les questions de politique économique, proposant des mesures populistes pour stimuler l'économie.

Si l'issue des élections remportées par les conservateurs devrait "réduire le risque politique à court terme", les perspectives économiques du pays restent difficiles, a estimé Shivaan Tandon, économiste asiatique chez Capital Economics, notamment "car les autorités restent déterminées à maintenir des objectifs budgétaires stricts".

Au quatrième trimestre 2025, le PIB de la Thaïlande a augmenté de 2,5% en glissement annuel, accélérant par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres du NESDC.

Mais malgré "un trimestre de forte croissance généralisée, nous prévoyons un nouveau ralentissement, reflétant à la fois des vents contraires cycliques et des contraintes structurelles", a projeté M. Tandon.

