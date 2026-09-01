Le président brésilien Lula da Silva, à Brasilia, en mai 2024 ( AFP / EVARISTO SA )

La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre, revenant à 0,5% contre 1,1% au précédent, la consommation des ménages et les exportations ayant perdu de leur dynamisme, selon les données officielles publiées mardi, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.

La consommation des ménages a reculé de 0,4% et les exportations ont diminué de 0,8%, a précisé l'Institut brésilien de géographie et de statistique, la croissance étant portée par une hausse de 2,8% de la production agricole et de 3,4% dans les industries extractives (mines et pétrole).

Le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui brigue un nouveau mandat, s'est efforcé ces derniers mois de stimuler la consommation intérieure dans ce vaste pays de 214 millions d'habitants.

Cependant, la banque centrale maintient son taux directeur à l'un des niveaux les plus élevés au monde, dans le but de lutter contre l'inflation, ce qui limite le crédit aux consommateurs et aux entreprises.