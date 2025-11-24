La Cour suprême du Brésil décide de maintenir Bolsonaro en détention

La Cour suprême du Brésil a voté lundi en faveur du maintien en détention de l'ancien président Jair Bolsonaro après son arrestation samedi, ordonnée par le juge Alexandre de Moraes en raison d'un risque de fuite.

Trois juges sur quatre, Flavio Dino, Cristiano Zanin et Alexandre de Moraes, se sont prononcés pour le maintien en détention.

Assigné à résidence depuis plus d'une centaine de jours pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro a été placé en détention avant un rassemblement prévu de ses partisans près de son domicile qui risquait de porter atteinte aux mesures de surveillance policière à son encontre, selon une décision de justice consultée par Reuters.

Selon les autorités, l'ex-président âgé de 70 ans aurait également endommagé son bracelet électronique avec un fer à souder.

Jair Bolsonaro a affirmé dimanche à un juge que des épisodes de paranoïa et d'hallucinations provoqués par des médicaments l'avaient poussé à manipuler son bracelet électronique. Il a nié toute intention de s'évader ou de tenter de retirer le bracelet.

"La violation avérée du contrôle électronique augmente non seulement le risque d'évasion, mais constitue également une violation flagrante des mesures de précaution imposées par le pouvoir judiciaire", a justifié le juge Flavio Dino dans son vote.

Jair Bolsonaro a été condamné en septembre à 27 ans et trois mois de prison pour avoir fomenté un coup d'État après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face au candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

(Rédigé par Gabriel Araujo, version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)