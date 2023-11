La coupe du monde de rugby a boosté le tourisme en France

Les recettes du tourisme international atteignent un montant "exceptionnel" sur les trois premiers trimestres et la France devrait dépasser son record de 2022 d'ici la fin de l'année.

La grande roue installée dans le jardin des Tuileries à Paris, le 22 novembre 2023. ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

De bons résultats dus notamment à la Coupe du monde de rugby. De janvier à septembre 2023, les recettes atteignent 50,4 milliards d'euros, en hausse de 11,6% par rapport à l’année dernière, selon l'agence Atout France, chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger, mercredi 29 novembre. Ce résultat est même en hausse de 12,4% par rapport à 2019.

Sur le seul mois de septembre, les recettes du tourisme international atteignent 6,2 milliards d'euros, grâce à une très forte hausse des dépenses des Américains (+40% par rapport à 2019, +7% par rapport à septembre 2022) et au rebond progressif de la clientèle asiatique, notamment japonaise. En septembre, le RevPar (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) dans l’hôtellerie est "nettement supérieur" à celui de septembre 2019 (+24%) et de septembre 2022 (+11%). La Coupe du monde de rugby, qui se déroulait du 8 septembre au 28 octobre, a dopé le nombre de nuitées des clientèles touristiques internationales des pays en lice : +39% dans les neuf villes hôtes de la compétition.

De bon augure pour les Jeux olympiques

L'Australie représente 26% du flux additionnel, suivie du Japon à 22%. L'Argentine pèse pour 7% de la croissance observée, l'Afrique du Sud pour 6%, l'Uruguay pour 5%, et la Nouvelle-Zélande pour 4%. Parmi les Européens, les Irlandais ont également été très présents, en contribuant à 12% de la hausse comme les Britanniques, à hauteur de 16%.

L'agence estime également que la fin d'année est "bien orientée", son dernier Baromètre sur les intentions de voyages (réalisé sur dix pays) confirmant "le maintien de la France parmi les destinations les plus attractives d'Europe dans les six mois à venir". La ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire juge "fort probable que la France dépasse son record de l'an dernier d’ici décembre". Elle salue des résultats qui présagent "d'une très belle saison touristique l'été prochain à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques , au profit là encore de tous les territoires hôtes des Jeux". "Nos efforts, en lien avec les destinations d’accueil des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques, vont désormais se concentrer sur la préparation de cette échéance, qui constitue une nouvelle formidable opportunité de valoriser le potentiel touristique de l’ensemble des destinations en France", ajoute Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France.