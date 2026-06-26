La Corée du Sud va développer des milliers de drones pour faire face à son voisin nord coréen

(Répétition du titre)

par Kyu-seok Shim et Heejin Kim

La Corée du Sud va développer ses capacités en matière de drones et de lutte anti-drones pour faire face à la Corée du Nord, notamment en déployant des milliers de systèmes sans pilote au sein des unités de première ligne, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

Le ministre de la Défense, Ahn Gyu-back, a déclaré que l’armée prévoyait de produire 110.000 drones d'ici 2029 destinés à l'armée de terre, de l'air ou encore la marine. Le ministère a plus tard ramené ce chiffre à environ 60.000, dont 11.000 devraient être mis en service en 2026.

"Les drones ne doivent plus être un équipement réservé à un nombre limité d'unités, mais un outil de combat universel", a déclaré Ahn Gyu-back lors d’un point presse, ajoutant qu'ils devraient être utilisés par les troupes comme une "deuxième arme personnelle".

Les deux Corées accélèrent leurs efforts pour développer leurs ressources en matière de drones, tirant les leçons des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, où les systèmes sans pilote se sont imposés comme des éléments essentiels sur le champ de bataille.

Le ministère a indiqué qu'il allait réformer les règles d'approvisionnement afin d'accélérer l'adoption des technologies civiles et de positionner l’armée comme un acheteur majeur pour contribuer à la mise en place d’un écosystème national dédié aux drones.

Cette expansion intervient dans un contexte de sensibilité politique liée aux opérations de drones menées sous le gouvernement précédent. Ce mois-ci, un tribunal sud-coréen a condamné l’ancien président Yoon Suk Yeol à 30 ans de prison pour une incursion de drones militaires en Corée du Nord qui, selon les procureurs, visait à justifier sa tentative d’instaurer la loi martiale en 2024.

Le gouvernement de l'actuel président Lee Jae Myung a démantelé le commandement des opérations de drones à la suite de ces allégations. Les plans annoncés vendredi visent à remplacer cela par une nouvelle organisation axée sur la politique, le développement des capacités et le soutien, tout en laissant les opérations aux différentes unités militaires.

(Rédigé par Kyu-seok Shim et Heejin Kim; Version française Rihab Latrache)