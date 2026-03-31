La Corée du Sud propose près de €15 mds pour amortir l'impact de la guerre au M.-O.

par Jihoon Lee

Le gouvernement sud-coréen a proposé mardi un budget supplémentaire de près de 15 milliards d'euros afin de soutenir les consommateurs et les entreprises touchés par la guerre au Moyen-Orient.

La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a accru les risques liés à la croissance et à l'inflation pour la quatrième économie d'Asie, qui est également le quatrième importateur mondial de pétrole, 70% de ses achats provenant du Moyen-Orient.

Il s'agit du deuxième budget supplémentaire en moins d'un an sous l'administration du président Lee Jae Myung, qui s'est engagé à mener une politique budgétaire expansionniste pour stimuler la croissance économique depuis son entrée en fonction en juin dernier.

"Au-delà des données économiques, les difficultés et l'inquiétude ressenties par notre population et nos entreprises s'aggravent plus que jamais", a déclaré le ministre du Budget, Park Hong-keun. "Une réponse préventive est plus importante que toute autre chose."

Selon le ministère du Budget, ce plan de dépenses de 26.200 milliards de wons (14,87 milliards d'euros) comprend 10.100 milliards de wons de mesures visant à faire face à la hausse des prix du pétrole, 2.800 milliards pour l’aide aux personnes à faibles revenus et aux jeunes, et 2.600 milliards destinés aux entreprises touchées par le conflit au Moyen-Orient.

Parmi les principales mesures, le gouvernement prévoit de dépenser 5.000 milliards de wons pour compenser les pertes subies par les raffineurs de pétrole en raison du plafonnement des prix à l'échelle nationale introduit ce mois-ci pour la première fois en près de 30 ans.

Il allouera également 4.800 milliards de wons pour apporter un soutien financier sous la forme de bons d'achat d'une valeur comprise entre 100.000 et 600.000 wons par personne, en fonction des revenus et de la région, à l'exclusion des personnes figurant parmi les 30% les plus riches du pays.

Pour ce budget supplémentaire, le ministère a indiqué qu'il utiliserait les recettes fiscales excédentaires issues de l'essor des exportations de puces électroniques et de la reprise boursière, sans émettre de bons du Trésor. Le plan de dépenses prévoit également le remboursement de bons du Trésor à hauteur de 1.000 milliards de wons.

Ce budget supplémentaire portera les dépenses publiques totales pour 2026 à 752.100 milliards de wons, soit une hausse de 11,8% par rapport à l'année dernière, stimulant la croissance économique de 0,2 point de pourcentage. Avant le déclenchement de la guerre, le gouvernement prévoyait de dépenser 727.900 milliards de wons.

Toutefois, le déficit budgétaire de cette année devrait se réduire à 3,8% du produit intérieur brut (PIB), contre 3,9% selon les estimations précédentes et 4,2% l'année dernière, a indiqué le ministère. Le ratio dette/PIB est estimé à 50,6%, contre 51,6% précédemment et 49,1% en 2025.

Le mois dernier, quelques jours avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur offensive contre l’Iran le 28 février, la Banque de Corée a indiqué qu’elle ne modifierait pas sa politique monétaire au moins jusqu’en août. Elle a également relevé ses prévisions de croissance pour 2026 de 1,8% à 2,0%. En 2025, l’économie a progressé de 1,0%.

L'année dernière, l'administration de Lee Jae Myung a élaboré un budget supplémentaire de 31.800 milliards de wons un mois après son entrée en fonction, qui comprenait son programme phare de distribution de bons d'achat visant à stimuler la demande intérieure, laquelle avait chuté à la suite de la tentative ratée de son prédécesseur, Yoon Suk Yeol, d'imposer la loi martiale en décembre 2024.

(Rédigé par Jihoon Lee; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)