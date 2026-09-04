La Corée du Sud prépare un déploiement militaire dans le détroit d'Ormuz, selon les médias

La Corée du Sud se prépare à déployer des moyens militaires pour soutenir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, ont rapporté jeudi soir plusieurs médias, citant des sources gouvernementales et militaires.

Selon plusieurs médias sud-coréens, le gouvernement serait en train de préparer les démarches nécessaires pour obtenir l'accord du Parlement concernant ce déploiement, qui devrait intervenir avant la fin de l'année.

Le gouvernement sud-coréen envisage plusieurs options, notamment l'envoi d'un avion de patrouille maritime, d'un navire de soutien logistique ou d'une unité de détection et de déminage, et discute de l'ampleur et de la nature d'une contribution potentielle avec plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, selon ces informations.

La Maison bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a déclaré que Séoul discutait de moyens concrets de contribuer à la liberté de navigation dans le détroit, mais que les informations selon lesquelles le gouvernement aurait décidé d'un déploiement étaient "en contradiction avec les faits".

Le président américain Donald Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux au mois d'août qu'il avait réduit l'ampleur des exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, en partie parce que Séoul avait refusé d'aider Washington dans le cadre du conflit en Iran.

(Kyu-seok Shim; version française Camille Raynaud)