 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Sud prépare un déploiement militaire dans le détroit d'Ormuz, selon les médias
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 00:27
Ajouter Boursorama à vos sources

La Corée du Sud se prépare à déployer des moyens militaires pour soutenir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, ont rapporté jeudi soir plusieurs médias, citant des sources gouvernementales et militaires.

Selon plusieurs médias sud-coréens, le gouvernement serait en train de préparer les démarches nécessaires pour obtenir l'accord du Parlement concernant ce déploiement, qui devrait intervenir avant la fin de l'année.

Le gouvernement sud-coréen envisage plusieurs options, notamment l'envoi d'un avion de patrouille maritime, d'un navire de soutien logistique ou d'une unité de détection et de déminage, et discute de l'ampleur et de la nature d'une contribution potentielle avec plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, selon ces informations.

La Maison bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a déclaré que Séoul discutait de moyens concrets de contribuer à la liberté de navigation dans le détroit, mais que les informations selon lesquelles le gouvernement aurait décidé d'un déploiement étaient "en contradiction avec les faits".

Le président américain Donald Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux au mois d'août qu'il avait réduit l'ampleur des exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, en partie parce que Séoul avait refusé d'aider Washington dans le cadre du conflit en Iran.

(Kyu-seok Shim; version française Camille Raynaud)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank