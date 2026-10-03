La Corée du Nord tire un missile balistique au large de sa côte orientale

La Corée du Nord a tiré samedi un missile balistique au large de sa côte orientale, ont dit la Corée du Sud et le Japon.

Le missile a été lancé de la région de Wonsan vers 06h30 samedi matin (21h30 GMT vendredi), a indiqué l'armée sud-coréenne dans un communiqué.

Les garde-côtes japonais ont dit dans un communiqué citant le ministère de la Défense, qu'il était possible que le projectile ait été un missile balistique.

L'armée sud-coréenne a dit avoir relevé sa surveillance et qu'elle partagerait ses renseignements avec les Etats-Unis et le Japon.

Le conseil de sécurité nationale de la présidence sud-coréenne a convoqué une réunion d'urgence samedi pour évaluer la situation après le tir de missile, a fait savoir la Maison bleue.

(Heejin Kim; version française Camille Raynaud)