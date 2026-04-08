La Corée du Nord lance un missile présumé, douche les espoirs d'apaisement avec le Sud

La Corée du Nord a lancé mercredi un projectile non-identifié au large de sa côte orientale, a rapporté l'armée sud-coréenne, un tir de missile présumé qui intervient après que Pyongyang a effectué déjà un essai la veille, tout en douchant les espoirs de Séoul d'un apaisement dans les relations intercoréennes.

La Corée du Sud et les Etats-Unis analysent le dernier essai en date de la Corée du Nord, a précisé l'état-major de l'armée sud-coréenne dans un communiqué.

Ces tirs ont été effectués dans la foulée de commentaires d'un représentant de haut rang du ministère nord-coréen des Affaires étrangères selon lequel Pyongyang n'a pas modifié sa position à l'égard de Séoul. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré le mois dernier que la Corée du Sud était considérée comme le pays le plus hostile.

Séoul prend ses désirs pour des réalités s'il pense que Pyongyang est disposé à ne pas le considérer comme un ennemi, a souligné Jang Kum-chol, cité mardi soir par l'agence de presse officielle KCNA.

Après que Pyongyang a salué lundi la "sagesse" du président sud-coréen Lee Jae-myung pour avoir exprimé ses regrets à l'égard d'une incursion de drone en Corée du Nord plus tôt cette année, certains à Séoul ont pensé à une rare démarche de conciliation.

Mais Jang Kum-chol a rappelé mardi que les propos de Kim Jong-un valaient avertissement à l'égard de la Corée du Sud, écartant toute idée d'intentions amicales.

(Kyu-seok Shim et Jack Kim; version française Jean Terzian)