La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau système d'arme de combat

La Corée du Nord a effectué avec succès dimanche le test d'un nouveau système d'arme de combat, sous la supervision du dirigeant Kim Jong-un, a rapporté mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, sans donner de détails sur l'arme en question.

Cet essai a permis de faire la démonstration des technologies de défense "ultra-modernes" de Pyongyang, a déclaré Kim Jong-un, cité par la KCNA, et illustre les progrès réalisés dans la modernisation de l'armée nord-coréenne.

D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a lancé dimanche deux missiles balistiques à courte portée au large de sa côte orientale.

(Heejin Kim; version française Jean Terzian)