 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau système d'arme de combat
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 00:24
Ajouter Boursorama à vos sources

La Corée du Nord a effectué avec succès dimanche le test d'un nouveau système d'arme de combat, sous la supervision du dirigeant Kim Jong-un, a rapporté mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, sans donner de détails sur l'arme en question.

Cet essai a permis de faire la démonstration des technologies de défense "ultra-modernes" de Pyongyang, a déclaré Kim Jong-un, cité par la KCNA, et illustre les progrès réalisés dans la modernisation de l'armée nord-coréenne.

D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a lancé dimanche deux missiles balistiques à courte portée au large de sa côte orientale.

(Heejin Kim; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank