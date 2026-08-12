La Corée du Nord a tiré un missile balistique au large de sa côte orientale, dit Séoul

La Corée du Nord a lancé mercredi un missile balistique au large de sa côte orientale, a déclaré l'armée sud-coréenne, précisant que ce tir était survenu aux alentours de 06h00 (mardi 21h00 GMT).

Selon la télévision publique japonaise NHK, le missile semble avoir atterri en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

L'armée sud-coréenne a dit avoir renforcé sa surveillance et se tenir prête à de possibles tirs supplémentaires. Des contacts étroits sont maintenus avec les Etats-Unis et le Japon, a-t-elle ajouté.

Ce nouvel essai balistique de Pyongyang intervient alors que Séoul et Washington ont prévu d'entamer la semaine prochaine des manoeuvres militaires conjointes dans la région, avec l'objectif d'être en mesure de faire face au développement de l'arsenal balistique et nucléaire nord-coréen.

La Corée du Nord a effectué de multiples tirs cette année, lançant notamment des missiles à courte portée et des obus d'artillerie, ainsi que testé d'autres armes tactiques.

(Joyce Lee à Séoul, Shiho Tanaka à Tokyo; version française Jean Terzian)