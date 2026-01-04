 Aller au contenu principal
La Corée du Nord a tiré un missile balistique
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 00:42

La Corée du Nord a tiré un missile balistique au large de sa côte orientale, a déclaré dimanche l'état-major des armées sud-coréen.

Le missile serait déjà retombé, selon le ministère japonais de la Défense.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un a demandé que la capacité de production d'armes tactiques guidées soit plus que doublée, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne.

(Hyunjoo Jin et Jack Kim à Seoul et Tim Kelly à Tokyo; version française Camille Raynaud)

