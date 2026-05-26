La Corée du Nord a tiré un missile à courte portée, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs projectiles, dont un missile balistique à courte portée, en direction de ses eaux territoriales au large de la côte ouest du pays, a annoncé l'état-major des forces armées sud-coréennes.

Les tirs sont intervenus autour de 13 heures, heure locale, (04h00 GMT) de la province du Pyongan du Nord, près de la ville de Chongju, précise l'état-major dans un communiqué.

Le missile a parcouru environ 80 kilomètres.

La Corée du Nord avait testé le 19 avril dernier des missiles à courte portée équipés de bombes à sous-munitions.

(Reportage Joyce Lee et Heejin Kim; version française Sophie Louet)