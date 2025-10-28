 Aller au contenu principal
La Corée du Nord a effectué un test de missile de croisière
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 23:28

La Corée du Nord a tiré des missiles de croisière au large de la côte occidentale de la péninsule coréenne, a rapporté mercredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA, alors que le président américain Donald Trump est attendu en Corée du Sud.

Donald Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud, troisième et ultime étape de sa tournée régionale, où il doit rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping pour des discussions très attendues, notamment sur le commerce.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, n'a pas assisté au tir de missiles, selon KCNA.

(Joyce Lee; version française Camille Raynaud)

