La Corée du Nord a effectué un nouvel essai balistique, dit Séoul

La Corée du Nord a tiré ce qui semble être plusieurs missiles balistiques à courte-portée en direction de la mer au large de sa côte orientale, a déclaré mercredi l'armée sud-coréenne, un essai qui intervient à quelques jours de la tenue en Corée du Sud d'un sommet régional de premier plan.

Le précédent tir de missiles balistiques effectué par Pyongyang remontait à mai dernier, en dépit de la volonté de dialogue affichée par Séoul et par les Etats-Unis.

Plusieurs projectiles considérés comme des missiles balistiques à courte portée ont été détectés aux premières heures de la journée de mercredi, a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ils ont été lancés depuis une zone située à proximité de Pyongyang, en direction du Nord-Est, est-il précisé dans un communiqué.

Séoul partage des informations à propos de ce tir avec Washington et le Japon, a indiqué l'armée sud-coréenne.

Il est attendu que le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontre la semaine prochaine son homologue américain Donald Trump en marge du sommet du forum Apec (Coopération économique Asie-Pacifique), auquel doit également participer le président chinois Xi Jinping.

