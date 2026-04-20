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La coopération mondiale sur les monnaies stables est d'une importance capitale, selon la BRI
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur de la BRI demande des règles mondiales pour les monnaies stables

* Il met en garde contre la fragmentation du marché et les pressions exercées sur les économies en développement

* Monnaies stables

(Ajoute des détails sur la menace de la dollarisation au paragraphe 8, les réponses des entreprises au paragraphe 13, le point de vue de la SEC au paragraphe 15) par Leika Kihara

Le directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI) a renouvelé son appel à la coopération internationale sur les modalités d'utilisation des stablecoins, estimant qu'il s'agit là d'un élément essentiel pour éviter une grave fragmentation du marché.

La banque centrale des banquiers centraux, comme la BRI est connue, a depuis longtemps soulevé des préoccupations au sujet des stablecoins - un type de crypto-monnaie généralement lié au dollar américain dans une proportion de 1:1.

S'exprimant au Japon, Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la BRI, a déclaré que le potentiel des stablecoins à saper les politiques monétaires et fiscales, à causer des tensions sur les marchés financiers et à entraver la lutte contre le financement illicite, signifiait que la coordination mondiale était d'une "importance critique".

Sans cela, "des cadres réglementaires divergents pour les stablecoins dans les différentes juridictions pourraient conduire à une grave fragmentation du marché ou permettre un arbitrage réglementaire préjudiciable", a déclaré M. de Cos, faisant référence au fait que les entreprises recherchent les règles les moins onéreuses.

Ces commentaires interviennent alors que les États-Unis et d'autres grandes économies s'efforcent de mettre en place des cadres réglementaires pour les stablecoins et de rattraper des pays comme Abu Dhabi et Singapour qui les ont déjà mis en place.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey , qui préside le Conseil de stabilité financière, organisme mondial de surveillance financière, a également déclaré la semaine dernière que les progrès en matière de normes internationales pour les monnaies stables avaient ralenti au cours de l'année écoulée.

M. De Cos a réaffirmé que les "ruées" sur les stablecoins pourraient provoquer des tensions sur le marché, même si ce risque pourrait être "considérablement réduit" si les émetteurs de stablecoins avaient accès à des dispositifs de type assurance-dépôts ou à des facilités de prêt de la banque centrale.

L'utilisation croissante des stablecoins pourrait également accélérer la "dollarisation" des économies des pays en développement et permettre d'échapper plus facilement aux contrôles des capitaux et "donc de permettre à la fois des entrées plus importantes (flambées) en période de prospérité et des sorties (fuite des capitaux) en période de stress", a déclaré M. de Cos.

TITRES OU ARGENT?

Tether et Circle - les émetteurs des deux plus grandes stablecoins au monde, qui représentent environ 85 % des 315 milliards de dollars en circulation dans le monde - présentent également des caractéristiques qui les font ressembler à des "titres plutôt qu'à de l'argent", a-t-il déclaré, notamment en imposant des "frictions de remboursement" qui conduisent à des écarts fréquents par rapport à la valeur nominale.

"À cet égard, ils fonctionnent actuellement plus comme des fonds négociés en bourse que comme de l'argent", a-t-il ajouté.

Circle a refusé de commenter, tandis que Tether n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon les analystes, si les régulateurs classent les stablecoins comme des titres, leurs émetteurs devront faire face à des règles plus strictes en matière de divulgation et de conformité. À l'inverse, les réglementer comme de l'argent - comme l'industrie des crypto-monnaies l'a demandé - pourrait favoriser l'explosion de leur utilisation pour les paiements courants.

Aux États-Unis, où Donald Trump s'est fait le champion des crypto-actifs, la Securities and Exchange Commission a récemment déclaré qu'elle ne traiterait pas les stablecoins comme des titres en vertu de son Genius Act.

M. De Cos a également donné son point de vue sur le débat actuel concernant la question de savoir si les stablecoins devraient être autorisés à payer des intérêts de la même manière que les comptes bancaires traditionnels.

"Les transferts des dépôts bancaires vers les stablecoins peuvent également être moins prononcés si la détention de stablecoins reste non rémunérée et que le coût d'opportunité de leur détention est élevé, par exemple en période de taux d'intérêt élevés", a déclaré le directeur de la BRI.

"Et si les interdictions de payer des intérêts sur les stablecoins peuvent être appliquées."

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