La contestée Fondation humanitaire de Gaza cesse ses opérations

La Fondation humanitaire de Gaza (FHG), organisation soutenue par les Etats-Unis et Israël pour fournir de l'aide à la population de l'enclave, a annoncé lundi la fin de ses activités contestées dans le territoire.

Alors que la FHG avait choisi de contourner les Nations unies et les agences humanitaires installées de longue date dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens sont morts en cherchant à se rendre à ses points de distribution installés pour l'essentiel dans le sud du territoire, loin de la population déplacée par les combats. L'armée israélienne disait alors ouvrir le feu sur des Palestiniens s'approchant trop de ses soldats.

La fondation avait déjà suspendu ses opérations après le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Elle avait commencé à distribuer de la nourriture fin mai aux habitants de Gaza, près de trois mois après le début d'un blocus israélien ayant conduit les autorités à déclarer des situations de famine dans certaines parties du territoire.

Elle a déclaré lundi avoir distribué 187 millions de repas dans la bande de Gaza en près de six mois d'activité. Le territoire compte environ deux millions d'habitants.

(Alexander Cornwell, version française Bertrand Boucey, édité par Benjamin Mallet)