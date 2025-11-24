 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La contestée Fondation humanitaire de Gaza cesse ses opérations
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 19:24

La Fondation humanitaire de Gaza (FHG), organisation soutenue par les Etats-Unis et Israël pour fournir de l'aide à la population de l'enclave, a annoncé lundi la fin de ses activités contestées dans le territoire.

Alors que la FHG avait choisi de contourner les Nations unies et les agences humanitaires installées de longue date dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens sont morts en cherchant à se rendre à ses points de distribution installés pour l'essentiel dans le sud du territoire, loin de la population déplacée par les combats. L'armée israélienne disait alors ouvrir le feu sur des Palestiniens s'approchant trop de ses soldats.

La fondation avait déjà suspendu ses opérations après le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Elle avait commencé à distribuer de la nourriture fin mai aux habitants de Gaza, près de trois mois après le début d'un blocus israélien ayant conduit les autorités à déclarer des situations de famine dans certaines parties du territoire.

Elle a déclaré lundi avoir distribué 187 millions de repas dans la bande de Gaza en près de six mois d'activité. Le territoire compte environ deux millions d'habitants.

(Alexander Cornwell, version française Bertrand Boucey, édité par Benjamin Mallet)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank