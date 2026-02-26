La condamnation pour fraude de Jimmy Lai annulée par la Cour d'appel de Hong Kong

La Cour d'appel de Hong Kong a annulé jeudi la condamnation du magnat de la presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai, reconnu coupable en 2022 de deux chefs d'accusation de fraude.

Les juges Jeremy Poon, Anthea Pang et Derek Pang ont déclaré qu'ils avaient accepté la demande d'appel de Jimmy Lai et d'un autre prévenu dans cette affaire.

"La Cour d'appel leur a donné l'autorisation de faire appel de leur condamnation, a accueilli leurs appels, a annulé les condamnations et a infirmé les peines", ont-ils indiqué dans un compte-rendu de leur décision.

Jimmy Lai a été condamné à cinq ans et neuf mois de prison dans cette affaire.

Figure éminente de la contestation et fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily - contraint à la fermeture en 2021 -, Jimmy Lai a été condamné au début du mois à une peine de 20 ans de prison pour atteintes à la sécurité nationale.

(Jessie Pang et James Pomfret; version française Camille Raynaud)