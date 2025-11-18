information fournie par Boursorama avec AFP • 18/11/2025 à 10:58

La compagnie flydubai annonce une commande de 150 avions Airbus

( AFP / - )

La compagnie à bas coûts flydubai a annoncé mardi une commande de 150 avions Airbus A321neo, soit davantage d'appareils que la totalité de sa flotte actuelle, au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï.

Les deux parties ont signé un accord de principe portant sur une commande ferme de 150 A321neo, d'une valeur de 24 milliards de dollars, avec des options sur 100 autres appareils, a précisé la compagnie dans un communiqué.

Les livraisons devraient débuter en 2031, selon la même source.

Cette première commande de la compagnie émiratie auprès du constructeur européen "est une étape importante dans l'expansion et la diversification de notre flotte", a déclaré son président Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

Le transporteur du riche émirat du Golfe opère actuellement 95 avions Boeing 737.

De son côté, la compagnie Etihad, basée dans l'émirat voisin d'Abou Dhabi, a annoncé une commande de 16 avions Airbus: six A330-900, sept A350-1000 et trois A350F.

Lundi, le géant émirati Emirates a conclu un accord portant sur 65 appareils Boeing 777X, d'une valeur de 38 milliards de dollars.

Le salon aéronautique de Dubaï, qui se tient tous les deux ans, est le plus grand au Moyen-Orient.