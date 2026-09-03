La compagnie aérienne indienne Fly91 commande 40 avions ATR

Un appareil ATR 72-600 au-dessus de l'aéroport Paris-Le Bourget, le 16 juin 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La compagnie aérienne régionale indienne Fly91 a annoncé jeudi qu'elle avait commandé 40 appareils au constructeur franco-italien d'avions à turbopropulseurs ATR, afin d’augmenter sa capacité sur des liaisons traditionnellement non desservies par les grands transporteurs aériens.

Le montant de ce contrat, qui concerne 40 appareils ATR 72-600, est "d’environ 1 milliard de dollars", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Cette commande représente une expansion considérable pour Fly91, a souligné la compagnie, qui veut porter sa flotte actuelle de seulement six appareils à "plus de 60 (…) au cours des prochaines années".

"Nous avons connu une croissance régulière et constante depuis notre lancement, et cette commande de 40 appareils constitue le socle de notre prochain chapitre", a déclaré le directeur général de Fly91, Manoj Chacko, cité dans le communiqué.

Troisième marché au monde en matière de transport aérien intérieur, l'Inde cherche à relier ses petites villes et localités via un réseau de liaisons aériennes régionales.

En mai, le gouvernement a approuvé un projet comprenant environ 3 milliards de dollars d’aide financière pour la construction de nouveaux aéroports et offrant des subventions aux compagnies aériennes locales.

Le secteur du transport aérien indien a enregistré une forte croissance ces dix dernières années, avec un nombre total de passagers qui a plus que doublé. Mais il a aussi été confronté à d'importantes difficultés, notamment la fermeture de l’espace aérien pakistanais et plusieurs incidents liés à la sécurité.