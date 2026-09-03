La compagne d'un Australien porté disparu au Népal fait pression sur les entreprises technologiques pour obtenir l'accès aux données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple, Optus et Life360 invoquent des préoccupations liées à la vie privée pour justifier le refus de demandes de données

* La dernière localisation connue du partenaire et de sa famille se situait à l'extérieur d'un hôtel près de la frontière entre le Népal et le Tibet chinois

* Trente-huit Australiens sont toujours portés disparus depuis les inondations

par Christine Chen, Cordelia Hsu et Byron Kaye

Une étudiante en médecine australienne dont le compagnon a disparu lors des inondations au Népal estime que les entreprises technologiques doivent faire davantage pour aider à le retrouver, ainsi que les autres personnes prises au piège par la catastrophe, en partageant des données susceptibles de restreindre les zones de recherche pour les équipes de secours.

Sarada Viswanathan, 23 ans, a passé les huit derniers jours à tenter de reconstituer les derniers déplacements de son petit ami, Rishab Iyer, et de sa famille, après leur disparition près de la frontière entre le Népal et le Tibet chinois, lorsqu'un effondrement de glacier a déclenché un torrent de destruction dans la région.

Travaillant depuis son domicile dans le nord-ouest de Sydney, Viswanathan a expliqué qu’il était difficile d’obtenir des informations en provenance du Népal, Apple AAPL.O , l’opérateur de télécommunications Optus et l’application de localisation Life360 LIF.O ayant tous rejeté ses demandes de données de localisation susceptibles d’éclaircir le sort des Iyer.

“Nous nous démenons tous pour essayer de reconstituer le puzzle par nous-mêmes,” a déclaré Mme Viswanathan.

“Leurs téléphones sont très probablement hors service. Ils n’ont aucun moyen de nous contacter. Nous ne pouvons vraiment que supplier qu’on nous vienne en aide.”

La catastrophe du 26 août a fait plus de 1 200 morts, et plus de 4 200 personnes sont toujours portées disparues, dont des centaines de ressortissants étrangers et 38 Australiens.

Iyer, un jeune homme de 23 ans en dernière année de médecine, effectuait un pèlerinage vers le site sacré du mont Kailash avec ses parents et son jeune frère.

Mme Viswanathan a déclaré avoir eu des nouvelles d’Iyer pour la dernière fois le matin du 26 août. La dernière position connue de sa famille, selon le service « Localiser » d’Apple et l’application Life360, les situait près de leur hôtel, à proximité de la frontière entre le Népal et le Tibet, environ 30 minutes avant que les inondations ne se déclenchent.

Les proches d’un autre membre du groupe de voyage des Iyer, qui disposait d’un numéro de téléphone local, ont depuis obtenu des informations auprès des autorités népalaises indiquant qu’un signal téléphonique avait été détecté plus tard dans la journée plus au nord, a précisé Mme Viswanathan.

En revanche, aucune donnée similaire n’était disponible pour les personnes utilisant des numéros australiens, Optus, Life360 et Apple ayant invoqué des raisons de confidentialité et de sécurité pour refuser les demandes d’informations.

“Nous voulons chaque signal que nous pouvons obtenir après le début des inondations. Nous savons où ils se trouvaient auparavant, mais nous n’avons aucune idée de ce qu’il s’est passé pendant ces 30 minutes entre le moment où les inondations ont commencé et maintenant,” a déclaré Mme Viswanathan.

“Il faudrait déployer des efforts bien plus importants pour essayer de nous aider, car il ne s’agit pas simplement d’une situation anodine où j’essaie juste de savoir où se trouve mon compagnon. J’essaie de lui sauver la vie.”

PÉTITION ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT AUSTRALIEN

Optus a indiqué dans un communiqué qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur des questions relatives à des clients individuels, et Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Life360 a déclaré qu’il n’était pas approprié de commenter la situation en cours. L’entreprise américaine a précisé que les personnes faisant partie du “cercle” d’un utilisateur peuvent accéder à sa dernière position, qui repose sur les signaux des antennes-relais. Les personnes extérieures à ce cercle — auxquelles l’utilisateur n’a pas donné l’autorisation de suivre sa position — doivent en faire la demande auprès des autorités locales, a-t-elle ajouté.

Mme Viswanathan a également lancé une pétition exhortant le gouvernement australien — qui a déployé au Népal des spécialistes des drones, des agents consulaires, des policiers et du personnel de la défense — à envoyer davantage de personnes pour participer aux recherches.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré jeudi que son pays partagerait ses données de télécommunications avec les autorités népalaises.

Mme Viswanathan a averti que tout retard pourrait coûter cher dans une situation où les chances de survie s’amenuisent.

“Certaines entreprises commencent à les communiquer maintenant, mais on a l’impression que c’est un peu trop peu, trop tard, et nous ne voulons pas en arriver au point où il sera réellement trop tard.”

Smriti Bhandari, une policière chargée de coordonner les informations concernant les étrangers nécessitant un sauvetage, a indiqué que les équipes avaient fouillé la zone où le groupe de touristes des Iyer avait disparu.

“À ce jour, aucun touriste australien n’a été secouru. Nous ne disposons d’aucune information concernant un Australien qui aurait été secouru jusqu’à présent,” a-t-elle déclaré.

“S’il y a le moindre signalement de touristes bloqués là-bas, les équipes de secours s’y rendront à nouveau.”

Mme Viswanathan a déclaré qu’elle continuerait à rechercher M. Iyer et sa famille jusqu’à ce qu’elle obtienne des réponses.

“Nos efforts ne se sont pas du tout affaiblis. Je pense que beaucoup de gens s’imaginent que ce serait le cas à ce stade, car nous aurions perdu tout espoir. Mais je pense au contraire que nous travaillons plus dur que jamais.”