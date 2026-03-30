La commission sénatoriale prévoit d'auditionner M. Warsh dès la semaine du 13 avril, rapporte Punchbowl

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La commission bancaire du Sénat prévoit de tenir son audition concernant la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale dès la semaine du 13 avril, a rapporté dimanche Punchbowl News, citant deux sources familières avec le planning.