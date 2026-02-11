 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne va renforcer la détection des drones
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 11:46

La Commission européenne a annoncé mercredi un nouveau plan d’action visant à améliorer les capacités de détection des drones en Europe et à proposer de garantir les exigences en matière d'enregistrement et d'identification de ces appareils sans pilote.

Le plan, visant à encourager une action coordonnée des États membres, intervient après que des observations de drones l’année dernière ont nourri les préoccupations en matière de sécurité et causé des perturbations, notamment dans les aéroports de Copenhague, Munich et Bruxelles.

Ces incidents font suite à l’incursion d’une vingtaine de drones russes dans l’espace aérien polonais en septembre.

"Cette utilisation malveillante ou irresponsable des drones affecte la protection des infrastructures critiques, ainsi que nos frontières extérieures, nos ports, nos centres de transport et nos espaces publics", a déclaré la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Henna Virkkunen, aux journalistes, ajoutant que l'Europe devait adapter ses règles afin que les drones puissent être identifiés et suivis.

Le plan prévoit de renforcer les capacités de test des contre-drones, de créer un label "Drone de confiance de l’UE" ("EU Trusted Drone") pour identifier les équipements sécurisés et de lancer un appel aux pays intéressés pour coopérer dans le cadre de marchés publics communs pour les systèmes anti-drones, a précisé la Commission dans un communiqué.

"Les drones malveillants connectés à notre réseau 5G doivent être rapidement identifiés, suivis et neutralisés. Et les drones non connectés peuvent être détectés grâce à la détection cellulaire", a ajouté Henna Virkkunen.

(Lili Bayer et Andrew Gray; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank