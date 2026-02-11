La Commission européenne va renforcer la détection des drones

La Commission européenne a annoncé mercredi un nouveau plan d’action visant à améliorer les capacités de détection des drones en Europe et à proposer de garantir les exigences en matière d'enregistrement et d'identification de ces appareils sans pilote.

Le plan, visant à encourager une action coordonnée des États membres, intervient après que des observations de drones l’année dernière ont nourri les préoccupations en matière de sécurité et causé des perturbations, notamment dans les aéroports de Copenhague, Munich et Bruxelles.

Ces incidents font suite à l’incursion d’une vingtaine de drones russes dans l’espace aérien polonais en septembre.

"Cette utilisation malveillante ou irresponsable des drones affecte la protection des infrastructures critiques, ainsi que nos frontières extérieures, nos ports, nos centres de transport et nos espaces publics", a déclaré la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Henna Virkkunen, aux journalistes, ajoutant que l'Europe devait adapter ses règles afin que les drones puissent être identifiés et suivis.

Le plan prévoit de renforcer les capacités de test des contre-drones, de créer un label "Drone de confiance de l’UE" ("EU Trusted Drone") pour identifier les équipements sécurisés et de lancer un appel aux pays intéressés pour coopérer dans le cadre de marchés publics communs pour les systèmes anti-drones, a précisé la Commission dans un communiqué.

"Les drones malveillants connectés à notre réseau 5G doivent être rapidement identifiés, suivis et neutralisés. Et les drones non connectés peuvent être détectés grâce à la détection cellulaire", a ajouté Henna Virkkunen.

(Lili Bayer et Andrew Gray; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)