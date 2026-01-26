 Aller au contenu principal
La Commission européenne va ouvrir une procédure contre Grok, selon le Handelsblatt
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 10:21

Illustration des logos de xAI et Grok

Illustration des logos de xAI et Grok

La Commission européenne va ‍ouvrir lundi une procédure contre Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) ‌générative du milliardaire Elon Musk, a révélé lundi le ​quotidien allemand Handelsblatt, citant trois ⁠hauts fonctionnaires européens.

Des mesures plus sévères seront prises ⁠à ‍l'encontre de Grok en ⁠vertu de la législation sur les services numériques de l'Union ​européenne (UE), selon Handelsblatt. Elles viseront à contraindre l'entreprise xAi, ⁠propriétaire du chatbot, à ​le retirer de l'UE.

xAI, ainsi ​que le ​réseau social X également propriété ​d'Elon ⁠Musk, font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux à l'échelle mondiale. Grok a ‌été critiqué ce mois-ci après la génération d'images sexuellement explicites.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Etienne Breban, édité par ‌Blandine Hénault)

6 commentaires

  • 11:07

    y a-t-il un équivalent gratuit en europe ?si oui : ok sinon, ben tu ne fait rien

