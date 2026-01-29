 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Cnil inflige une amende de 5 millions d’euros à France Travail après une cyberattaque
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/01/2026 à 11:41

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

En mars 2024, les données de 36,8 millions de demandeurs d'emploi ont été piratées dans les bases de données de l’opérateur public.

France Travail a été condamné par la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) à une amende de cinq millions d'euros après une fuite de données de 36,8 millions d'utilisateurs en mars 2024, a annoncé la Cnil jeudi.

L'opérateur avait alors révélé avoir été la cible de pirates informatiques qui avaient extrait d'une base de données personnelles des informations d'identification des demandeurs d'emploi alors inscrits à France Travail mais aussi "des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années", soit "potentiellement" 43 millions de personnes .

Après vérifications et élimination de doublons, ce nombre a été ramené à 36,8 millions , a indiqué France Travail à l' AFP .

La sanction tient "compte de la méconnaissance des principes essentiels en matière de sécurité, du nombre de personnes concernées, du volume et de la sensibilité des données traitées", selon la Cnil.

La commission explique que les pirates "ont utilisé des techniques dites 'd’ingénierie sociale', consistant à exploiter la confiance, l’ignorance ou la crédulité des personnes. Cette méthode leur a permis d’usurper des comptes de conseillers de Cap Emploi, c’est-à-dire les structures chargées de l’accompagnement, du suivi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap". Ces conseillers de Cap Emploi ont accès aux bases de données de France Travail dans le cadre d'un partenariat entre les deux organismes.

France Travail regrette "la sévérité" de cette décision

Dans sa délibération publiée sur le site Légifrance, la Cnil relève notamment que "le fait de permettre aux attaquants de tester 50 mots de passe différents avant de bloquer le compte accroit d’autant le risque qu’une de ses tentatives lui donne accès au compte".

"S’agissant de la robustesse des mots de passe", la Cnil demande à France Travail "de justifier de la mise en conformité par la mise en œuvre d’une politique de mots de passe prévoyant des mécanismes de restriction d’accès au compte" .

Dans un communiqué, l'opérateur dit avoir "pleinement conscience de la gravité des faits survenus et de la responsabilité qui est la nôtre en matière de protection des données." France Travail ajoute ne pas "contester la décision de la CNIL" mais en regretter "la sévérité".

"Sans attendre la décision de la CNIL, nous avons d’ores et déjà mis en place les mesures correctives demandées avec notamment la double-authentification depuis près de deux ans", assure l'opérateur.

La Cnil a demandé des restrictions d'accès pour les conseillers de Cap Emploi, assortissant cette injonction d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après le 22 janvier , date de la notification de l'amende.

9 commentaires

  • 12:03

    ET DANS QUELLE POCHE VONT TOMBER CES 5 000000 ??

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison
    TotalEnergies relance son projet d'usine de GNL au Mozambique
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:12 

    Le Mozambique et TotalEnergies vont relancer jeudi le projet à 20 milliards de dollars (16,72 ‍milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL), interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée par ‌un groupe lié à l'organisation Etat ... Lire la suite

  • Chantiers de construction dans le centre de Francfort
    Zone euro-Le sentiment s'améliore plus que prévu en janvier
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:09 

    Le sentiment économique en zone ‍euro s'est amélioré plus que prévu en janvier, ‌selon les données publiées jeudi par la Commission ​européenne. L'indice mensuel du sentiment ⁠économique dans les pays partageant l'euro a progressé ⁠à ‍99,4 contre 97,2 (révisé de ... Lire la suite

  • Un passager passe devant un logo easyJet dans la zone d'enregistrement, lors d'une grève du personnel de cabine, à Barcelone
    EasyJet: Perte plus marquée que prévu au T1, confiant sur les réservations d'été
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:07 

    EasyJet a enregistré jeudi une perte ‍plus importante que prévu au premier trimestre, la compagnie aérienne britannique ayant ‌absorbé les coûts liés à son expansion stratégique vers les ​aéroports italiens, bien que le groupe ⁠ait déclaré que les réservations ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax
    information fournie par Reuters 29.01.2026 12:57 

    Les principales Bourses européennes, hormis ‍le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par ‌une salve de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,92% à 8.142,23 points vers ⁠08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,62%. À ⁠Francfort, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank