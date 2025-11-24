 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine va lancer le vaisseau Shenzhou-22 le 25 novembre
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:32

La Chine va lancer le vaisseau spatial non habité Shenzhou-22 le 25 novembre, a rapporté lundi la chaîne de télévision publique CCTV, dans le cadre d'une mission qui contribuera au retour à la normale des opérations chinoise après qu'un vaisseau a été endommagé au début du mois.

Shenzhou-22, envoyé vers la station spatiale chinoise Tiangong, remplacera le vaisseau Shenzhou-21 qui a été contraint de revenir sur Terre six mois avant la date prévue après qu'un autre vaisseau amarré à la station a été endommagé.

Ces dégâts ont conduit l'équipage du vaisseau endommagé à rester à bord de la station spatiale neuf jours de plus, obligeant Tiangong à fonctionner à sa capacité maximale plus longtemps que prévu.

Le vaisseau endommagé, Shenzhou-20, pourrait selon les experts être désamarré de Tiangong et désorbité au-dessus du Pacifique.

(Rédigé par Eduardo Baptista ; version française Etienne Breban ; édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank