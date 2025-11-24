La Chine va lancer le vaisseau Shenzhou-22 le 25 novembre

La Chine va lancer le vaisseau spatial non habité Shenzhou-22 le 25 novembre, a rapporté lundi la chaîne de télévision publique CCTV, dans le cadre d'une mission qui contribuera au retour à la normale des opérations chinoise après qu'un vaisseau a été endommagé au début du mois.

Shenzhou-22, envoyé vers la station spatiale chinoise Tiangong, remplacera le vaisseau Shenzhou-21 qui a été contraint de revenir sur Terre six mois avant la date prévue après qu'un autre vaisseau amarré à la station a été endommagé.

Ces dégâts ont conduit l'équipage du vaisseau endommagé à rester à bord de la station spatiale neuf jours de plus, obligeant Tiangong à fonctionner à sa capacité maximale plus longtemps que prévu.

Le vaisseau endommagé, Shenzhou-20, pourrait selon les experts être désamarré de Tiangong et désorbité au-dessus du Pacifique.

(Rédigé par Eduardo Baptista ; version française Etienne Breban ; édité par Kate Entringer)