La Chine suspend ses droits portuaires "spéciaux" sur les navires américains

Les présidents américain Donald Trump (à gauche) et chinois Xi Jinping à Busan en Corée du Sud le 30 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La Chine a annoncé lundi suspendre ses redevances spéciales sur les bateaux américains entrant dans ses ports, le jour de l'entrée en vigueur d'autres mesures d'apaisement dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Les deux puissances sont engagées depuis plusieurs mois dans un conflit commercial aux multiples rebondissements et aux répercussions significatives sur l'économie mondiale. Les surtaxes douanières avaient un temps atteint des niveaux prohibitifs, entravant fortement les échanges bilatéraux, avant d'être ramenées à des montants plus modérés.

Après une rencontre le 30 octobre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, la Chine et les Etats-Unis ont accepté de revenir sur certaines des mesures commerciales punitives prises de part et d'autre.

Le ministère chinois des Transports a ainsi confirmé lundi la suspension, pour un an, des droits "spéciaux" qui étaient imposés en fonction de leur tonnage aux navires détenus ou exploités par des entreprises, organisations ou individus américains et arrivant dans un port en Chine.

La suspension est entrée en vigueur à 13H01 heure locale (05H01 GMT), a-t-il indiqué.

Elle est liée à l'abandon par les Etats-Unis des droits portuaires imposés aux navires construits et exploités en Chine, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié en ligne.

"Compte tenu de cette suspension (américaine), la Chine a décidé de suspendre les mesures concernées", pour une durée d'un an, a-t-il précisé.

L'imposition de ces frais portuaires avait été annoncée le mois dernier, en représailles à des mesures américaines similaires qui visaient à contrer la domination chinoise dans le secteur de la construction navale.

Les Etats-Unis, puissance du secteur après la Seconde Guerre mondiale, ne représentent plus aujourd'hui que 0,1% de la production mondiale. La Chine construit à elle seule près de la moitié des navires dans le monde, devant la Corée du Sud et le Japon.

- Sanctions et fentanyl -

Une autre mesure d'apaisement a été annoncée lundi.

Le ministère chinois du Commerce a suspendu, pour un an également et avec effet immédiat, ses sanctions contre cinq filiales américaines du mastodonte sud-coréen de la construction navale Hanwha Ocean.

La suspension d'un an des mesures prises à l'encontre de Hanwha, effective depuis le 10 novembre, est liée à l'abandon par les Etats-Unis des droits portuaires imposés aux navires construits et exploités en Chine, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié en ligne.

"Compte tenu de cette suspension (américaine), la Chine a décidé de suspendre les mesures concernées pour une durée d'un an, a-t-il précisé.

Prises le 14 octobre, ces sanctions chinoises interdisaient toute transaction et coopération en Chine avec cinq filiales du géant sud-coréen Hanwha Ocean: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC et USA Holdings Corp.

Le ministère chinois du Commerce accusait ces sociétés d'avoir "contribué à et soutenu" une enquête des autorités américaines contre l'industrie navale chinoise.

Autre signe du réchauffement en cours: le ministère chinois du Commerce a annoncé lundi avoir ajouté une dizaine de précurseurs du fentanyl à sa liste des produits soumis à un contrôle à l'exportation vers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Washington reprochait jusqu'à récemment à Pékin de ne pas lutter efficacement contre les flux de ces substances chimiques. Le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant. Utilisé en médecine, il est détourné en tant que drogue et est à l'origine de nombreux décès aux Etats-Unis.

Le communiqué chinois ne mentionne pas les récentes négociations commerciales, mais la Maison-Blanche avait indiqué le 1er novembre que Pékin avait accepté de "mettre fin à l'expédition de certains produits chimiques spécifiques vers l'Amérique du Nord", dans le cadre de mesures pour "stopper le flux de fentanyl".

- Détente -

D'autres mesures d'apaisement, déjà annoncées précédemment, sont entrées en vigueur lundi.

La Chine prolonge ainsi d'un an la suspension d'une partie des surtaxes douanières imposées aux produits américains. Elle les maintient à 10%.

Pékin cesse aussi à partir de ce lundi d'appliquer des droits de douanes supplémentaires, imposés depuis mars, sur le soja et un certain nombre d'autres produits agricoles américains. Ces mesures touchaient durement des milieux favorables à Donald Trump.

Les mesures d'apaisement de lundi sont les dernières en date prises par la Chine après la rencontre Trump-Xi.

Pékin avait annoncé dimanche suspendre une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, germanium et d'antimoine, des métaux rares cruciaux pour l'industrie moderne.

La Chine avait également confirmé qu'elle avait accepté de suspendre pour un an des restrictions récentes sur différentes exportations, dont certaines liées aux terres rares, matériaux essentiels pour la défense, l'automobile ou l'électronique.