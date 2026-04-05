La Chine rejette les critiques de Paris après l'exécution d'un ressortissant français

La Chine a confirmé dimanche l'exécution du ressortissant français Chan Thao Phoumy, condamné à mort pour trafic de drogue en 2010, et rejeté les critiques de la France en déclarant ne pas établir de distinction en fonction de la nationalité des prévenus pour de telles infractions.

Chan Thao Poumy, qui était âgé de 62 ans, était né à Canton et avait été naturalisé français. Il figurait parmi un groupe de 89 suspects arrêtés en 2005 pour trafic de drogue avant d'être condamné à la réclusion à perpétuité en 2007, puis à la peine capitale trois ans plus tard. Il était accusé de faire partie d'un réseau de trafiquants de méthamphétamines.

Dans un communiqué diffusé samedi soir, le ministère français des Affaires étrangères a dit avoir appris "avec consternation" son exécution "malgré la mobilisation des autorités françaises, y compris pour obtenir une décision de clémence à titre humanitaire".

"Nous regrettons particulièrement que la défense de M. Chan n'ait pas eu accès à la dernière audience au tribunal, ce qui constitue une violation des droits de l'intéressé", a-t-il ajouté.

La Chine a déjà exécuté à plusieurs reprises des ressortissants étrangers pour trafic de drogue, même si elle ne publie aucune statistique sur la peine capitale.

La possession d'au moins 50 grammes d'héroïne ou de méthamphétamines y est passible de la peine de mort.

(Eduardo Baptista, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)