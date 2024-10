La Chine invite la Russie à "développer" la coopération entre les deux pays

Xi Jinping et Vladimir Poutine à Qingdao, en Chine, le 10 juin 2018. ( AFP / WANG ZHAO )

Moscou et Pékin disent s'opposer à "l'hégémonie occidentale", en particulier à ce qu'ils considèrent comme la domination américaine sur les affaires mondiales.

La Chine et la Russie célèbrent ce mercredi 2 octobre le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales. Pour l'occasion, le président chinois Xi Jinping a déclaré à son homologue russe Vladimir Poutine être prêt à "développer" la coopération entre Moscou et Pékin, selon un média d'Etat.

Xi Jinping a souligné que la Chine était "prête à se joindre à Vladimir Poutine pour développer constamment la coopération pragmatique mondiale entre (nos) deux pays", a indiqué l'agence Chine nouvelle. "Une amitié permanente de bon voisinage, une coordination stratégique totale et une coopération bénéfique pour (chaque partie) sont devenues les caractéristiques les plus essentielles des relations bilatérales entre la Chine et la Russie", a déclaré le président chinois au chef du Kremlin, d'après la même source.

La Chine se présente comme neutre dans le conflit en Ukraine et assure ne livrer aucune arme à aucune partie. Mais les Américains et les Européens l'accusent régulièrement d'offrir à la Russie, visée par d'importantes sanctions occidentales, un soutien économique crucial pour son effort de guerre. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie avaient atteint un niveau record. Moscou et Pékin disent s'opposer à "l'hégémonie occidentale", en particulier à ce qu'ils considèrent comme la domination américaine sur les affaires mondiales.

La coopération "a atteint des résultats remarquables"

Ce mercredi, le président Xi Jinping a salué les efforts des deux dirigeants pour renforcer ces dernières années les relations bilatérales "face à des changements majeurs et inédits en un siècle". "La confiance politique mutuelle entre les deux parties continue de se renforcer, la coopération (...) a atteint des résultats remarquables", a souligné le dirigeant chinois.

Le numéro un chinois doit participer en octobre au sommet des Brics à Kazan, dans l'ouest de la Russie, où il doit s'entretenir avec le président russe. Comptant quatre membres (Brésil, Chine, Inde et Russie) à sa création en 2009, le bloc des Brics a été rejoint par l'Afrique du Sud en 2010 et s'est élargi cette année à plusieurs autres pays émergents, dont l'Egypte et l'Iran.