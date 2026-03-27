La Chine exige plus que des excuses du Japon pour l'intrusion dans son ambassade à Tokyo

(Répétition avec mot qui avait été omis dans le titre)

Le Japon a certes publiquement exprimé ses "regrets" suite à la suite de l'intrusion dans l'ambassade de Chine à Tokyo d'un officier de l'armée japonaise armé d'un couteau, mais cette démarche est "loin d'être suffisante", a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le gouvernement japonais n'a toujours rien dévoilé sur les détails de l'incident, a poursuivi Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, lors d'un point presse.

De son côté, Minoru Kihara, le principal porte-parole du gouvernement japonais, a qualifié l'incident survenu mardi de "regrettable", ajoutant que Tokyo prendrait des mesures pour éviter que ceci ne puisse se reproduire.

L'incident de l'ambassade chinoise à Tokyo est susceptible d'aggraver encore les tensions entre la Chine et le Japon, qui ne sont pas au beau fixe depuis quelques mois.

Les relations entre les deux pays se sont en effet fortement détériorées depuis novembre, lorsque la Première ministre japonaise a déclaré que le Japon pourrait déployer ses forces armées en cas d'une action chinoise contre Taïwan.

"Le Japon a exprimé ses profonds regrets à la Chine concernant cet incident, mais cela est loin d’être suffisant", a déclaré Lin Jian.

"Nous exhortons une nouvelle fois la partie japonaise à mener une enquête approfondie dès que possible et à fournir à la Chine une explication sérieuse."

(Ryan Woo aet Ethan Wang, avec la contribution de Kantaro Komiya à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)