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La Chine est prête à coopérer avec l'UE pour remédier aux déséquilibres mondiaux
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:34

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La Chine est prête à engager un dialogue avec l'Union européenne (UE) pour améliorer la communication sur certains aspects de la gouvernance économique mondiale et de la coordination des politiques macroéconomiques, a déclaré vendredi le ministre chinois des Finances.

S'exprimant à Bangkok lors d'une réunion avec Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’Economie et de la Productivité, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et Kyriakos Pierrakakis, président de l’Eurogroupe, Lan Foan a déclaré que les déséquilibres mondiaux constituaient un "problème structurel économique complexe" de plus en plus influencé par des facteurs non économiques.

"Toutes les parties devraient considérer ces déséquilibres de manière globale et objective", a ajouté le ministre chinois, appelant à une coopération ouverte et à une coordination des politiques macroéconomiques, précise un communiqué de son ministère.

Cette réunion à Bangkok, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire internationale et de la Banque mondiale, intervient une semaine après la conclusion d’un accord entre la Chine et l’Union européenne visant à limiter les exportations chinoises de voitures hybrides vers le bloc européen.

L’UE cherche à réduire son déficit commercial avec la Chine, qui a atteint 360 milliards d’euros en 2025. Les dirigeants des pays membres de l'Union se réunissent vendredi à Bruxelles pour un deuxième jour de sommet européen abordant, entre autres, la question des relations commerciales avec Pékin.

(Rédigé par Liz Lee et Qiaoyi Li ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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