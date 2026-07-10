La Chine autorise la demande de cotation à Hong Kong du géant de la mode Shein

( AFP / CHARLOTTE SIEMON )

La plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne Shein a obtenu l'aval du régulateur chinois du marché pour sa demande d'introduction en Bourse à Hong Kong, selon un communiqué officiel publié vendredi.

Le projet de l'entreprise visant à vendre jusqu'à 341,6 millions d'actions et à être coté à Hong Kong a été approuvé, a indiqué l'autorité chinoise de régulation des marchés (CSRC).

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein est une figure de "l'ultra fast fashion", basée sur le renouvellement rapide de collections à très petits prix, en ciblant une clientèle jeune sur les réseaux sociaux.

Les projets de cotation de l'entreprise à New York et à Londres avaient, selon la presse, été freinés ces dernières années par des obstacles réglementaires.

Le site de commerce en ligne propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Il est régulièrement critiqué pour encourager une culture de la surconsommation jugée néfaste pour l'environnement par ses détracteurs.

Avec la plupart de ses usines basées en Chine, Shein se distingue de ses concurrents de la "fast fashion" par la rapidité de création de ses produits et une chaîne d'approvisionnement et de production très efficace.

L'entreprise a déplacé son siège hors de Chine afin d'échapper à la vigilance accrue des autorités étrangères vis-à-vis des sociétés chinoises, selon des analystes.

Le Parlement français a définitivement adopté fin juin une proposition de loi visant à enrayer l'essor de la mode éphémère, incarnée par Shein.

Alors que le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ces sites sont accusés par certains d'inonder le marché de produits bas de gamme, générant des montagnes de déchets et une importante pollution.