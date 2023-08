La Chine assouplit des règles pour soutenir l'économie

Hall d'arrivée des vols internationaux à l'aéroport de Pékin ( AFP / Jade GAO )

Certains étrangers pourront obtenir des visas à l'arrivée et des Chinois ruraux pourront s'installer plus facilement en ville.

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé jeudi 3 août des assouplissements visant notamment à "promouvoir la libre circulation" des "personnes, des véhicules, des informations et des données".

La reprise post-Covid tant espérée en Chine après la levée des restrictions sanitaires fin 2022 tend à s'essouffler, fragilisée par une consommation atone et un secteur immobilier en crise. La croissance chinoise n'a progressé que de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2023 et le chômage des jeunes atteint des niveaux record, à plus de 20%.

Dans ce contexte, le ministère a annoncé 26 mesures, dont une nouvelle politique de visa pour les hommes et les femmes d'affaires étrangers . Sous réserve de présenter les documents nécessaires, ceux qui viennent participer à des négociations commerciales, des expositions, des conférences, ou encore réaliser des investissements pourront se faire établir des visas à l'arrivée. Jusqu'à présent, ils devaient impérativement demander un visa dans une ambassade ou un consulat de Chine avant leur départ.

Autre annonce majeure: un nouvel assouplissement du système de résidence permanente ("hukou"), très décrié , qui classe depuis des décennies les Chinois soit en "urbains" soit en "ruraux".

Chacun est libre en Chine de s'installer, vivre et travailler ailleurs dans le pays. Mais en raison de ce système, les Chinois ne peuvent en théorie bénéficier de certains services publics (assurance santé, école) que là où ils sont enregistrés - en général leur lieu de naissance.

Ce système, qui vise notamment à éviter une urbanisation incontrôlée, pousse dans la pratique nombre de Chinois à renoncer à s'installer en ville devant les difficultés d'en devenir des citoyens à part entière.

Pour éviter ces entraves aux déplacements qui pénalisent l'économie, la Chine va "assouplir encore davantage les conditions d'enregistrement" et "encourager les personnes des campagnes ayant la capacité de travailler et de vivre dans les villes à s'y installer avec leur famille".