La Chambre des représentants des États-Unis approuvera mardi d'aller de l'avant pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, selon le président de la Chambre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Chambre des représentants des États-Unis approuvera mardi la présentation d'un projet de loi visant à mettre fin à la courte fermeture du gouvernement, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson.
