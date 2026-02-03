La Chambre des représentants des États-Unis approuvera mardi d'aller de l'avant pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, selon le président de la Chambre

La Chambre des représentants des États-Unis approuvera mardi la présentation d'un projet de loi visant à mettre fin à la courte fermeture du gouvernement, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson.