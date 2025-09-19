La CE va proposer d'interdire les importations de GNL russe d'ici le 1er janvier 2027-sources

La Commission européenne va proposer d'interdire les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe d'ici le 1er janvier 2027, soit un an plus tôt que prévu initialement, dans le cadre d'un 19ème paquet de sanctions contre Moscou, a-t-on appris vendredi de sources européennes.
(Reportage Lili Bayer et John Irish, rédigé par Makini Brice, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
