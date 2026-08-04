La canicule fait au moins 19 morts en Corée du Sud, le président évoque une "catastrophe nationale"

La vague de chaleur record frappant la Corée du Sud a causé la mort d'au moins 19 personnes, une "catastrophe nationale" selon le président Lee Jae Myung qui a pressé mardi les pouvoirs publics de renforcer l'assistance aux personnes fragiles.

Le chef de l'État, s'exprimant lors d'un conseil des ministres, a ordonné des mesures pour protéger les citoyens et contrôler la résilience des réseaux électriques face à la forte augmentation de la demande en climatisation.

"Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que ces conditions météorologiques anormales laissent fortement présager que ces phénomènes extrêmes vont se poursuivre pendant une période considérable", a déclaré Lee Jae Myung, qui souhaite une refonte en profondeur du système de gestion des catastrophes afin de faire face à ce type de situation.

L’agence météorologique nationale a indiqué que Yangsan, une ville de l’intérieur des terres située dans le sud-est du pays, a enregistré dimanche une température de 42,5°C, soit la température la plus élevée mesurée en 122 ans d’observations météorologiques en Corée du Sud.

L’Administration météorologique coréenne a également émis lundi sa toute première alerte canicule pour certaines parties de Séoul et de la province voisine de Gyeonggi, avant de l’étendre mardi à l’ensemble de la capitale.

Une alerte canicule recommande à la population de suspendre les activités en plein air telles que les travaux agricoles, les activités sportives et les travaux sur les chantiers de construction.

"Je n’ai jamais ressenti une telle chaleur ici jusqu’à présent", témoigne Cho Sang-yeon, qui vit depuis près de 20 ans dans l’ouest de Séoul dans un "jjokbang", un quartier de logements individuels à bas prix.

Certains habitants du quartier ont été relogés par les autorités dans des logements temporaires équipés de climatiseurs.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré mardi que le bilan de la vague de chaleur s'élevait désormais à 19 morts, dont 13 personnes âgées de 80 ans ou plus.

Depuis le 15 mai, 2.025 personnes ont souffert de troubles liés à la chaleur dans tout le pays, selon les données de l'agence météorologique.

(Heejin Kim, Daewoung Kim, Soohyun Jung, Joyce Lee et Hyeyoon Cho; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)