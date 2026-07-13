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La Bourse de Paris prudente face à la reprise des hostilités au Moyen-Orient
information fournie par AFP 13/07/2026 à 09:59

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans la prudence lundi face à une hausse des prix du pétrole provoquée par une reprise des hostilités au Moyen-Orient, sur fond de recul du secteur des semi-conducteurs.

Vers 9H35 heure de Paris, peu après l'ouverture, le CAC 40 cédait 0,30%, à 8.313,74 points. Vendredi, l'indice vedette français avait gagné 0,15%, terminant à 8.338,97 points.

"Avec la rupture des négociations et la fin de la trêve, la guerre au Moyen-Orient est désormais revenue de plein fouet" sur les marchés "en tant que facteur de risque", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

L'armée américaine a encore bombardé l'Iran ce week-end, Téhéran ripostant lundi en visant des pays de la région alliés de Washington, des frappes d'une ampleur sans précédent des deux côtés depuis le cessez-le-feu du 8 avril.

Au cœur de la reprise des bombardements: le détroit d'Ormuz, où passait avant la guerre 20% du commerce mondial d'hydrocarbures et sur lequel Téhéran veut garder le contrôle instauré dans les premiers jours de la guerre.

Cela provoque un regain de tension sur les prix du pétrole, qui conduit à son tour à "des anticipations d'inflation" alimentant "une hausse des taux d'intérêt" des dettes des Etats, a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

TotalEnergies profite du pétrole

Principal bénéficiaire de cette hausse des prix du brut: le géant de l'énergie TotalEnergies qui grimpait vers 9H40 de 1,90%, à 69,68 euros, permettant de limiter le recul de l'indice vedette parisien.

Les semi-conducteurs à la peine

A ce contexte tendu s'ajoute un regain des inquiétudes sur les promesses de croissance liées à l'IA, qui permet depuis mars aux marchés actions de grimper et de résister aux secousses géopolitiques.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la rentabilité future des investissements massifs des géants de la tech pour développer l'IA et des valorisations gigantesques du secteur des semi-conducteurs, premier bénéficiaire de ces dépenses.

L'indice coréen Kospi, baromètre de la confiance des marchés sur cette thématique, a dévissé de 8,95%, plombé par SK hynix (-15,37%) qui a dégringolé après sa montée fulgurante de vendredi, dans la foulée de son introduction à Wall Street.

A Paris, les représentants du secteur, Soitec (-1,71% à 96,32 euros) et STMicroelectronics (-1,08% à 61,35 euros), en pâtissaient.

Euronext CAC40

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