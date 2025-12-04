La BoE lance un test de résistance des secteurs du capital-investissement et de la dette privée

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi le lancement d'un test de résistance permettant d'évaluer la capacité des secteurs du capital-investissement et de la dette privée à faire face à un choc financier.

La banque centrale a déclaré que le scénario exploratoire de ce test, dont un rapport final est prévu au début de 2027, se concentrerait sur les impacts pour l'économie britannique dans son ensemble, plutôt que sur une analyse des vulnérabilités des entreprises individuelles.

"Une série de gestionnaires d'actifs alternatifs actifs sur les marchés privés, y compris des acteurs mondiaux majeurs, ont accepté de participer à cet exercice", a affirmé Sarah Breeden, vice-gouverneure de la BoE.

Mardi, la BoE a déclaré dans son rapport semestriel sur la stabilité financière que, si les marchés privés avaient jusqu'à présent fait preuve de résilience, ils avaient pris de l'ampleur et n'avaient pas été testés quant à leur capacité à résister à un choc économique majeur.

Les sociétés de capital-investissement et autres établissements financiers apparentés constituent une source importante de financement pour les grandes entreprises britanniques.

En octobre, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s'est inquiété des faillites de deux grandes entreprises américaines, le fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et le prêteur automobile Tricolor - qui ont provoqué des secousses sur la dette privée -, le responsable y voyant un avertissement de problèmes plus importants à venir.

