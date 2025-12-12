 Aller au contenu principal
La Belgique, la Bulgarie, l'Italie et Malte déclarent avoir voté en faveur d'un gel à long terme des avoirs russes
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Belgique, la Bulgarie, l'Italie et Malte ont déclaré dans une déclaration commune vendredi qu'elles avaient voté en faveur des projets de l'Union européenne visant à geler indéfiniment les avoirs de la banque centrale russe détenus en Europe.

« Dans un esprit de coopération, la Belgique, la Bulgarie, l'Italie et Malte votent "OUI" à la procédure écrite actuelle, mais précisent que ce vote ne préjuge en aucun cas de la décision sur l'utilisation possible des avoirs russes immobilisés qui doit être prise au niveau des chefs d'État ou de gouvernement », ont déclaré les pays dans la déclaration.

