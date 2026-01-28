 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque du Canada maintient le statu quo sur ses taux, incertitude pour la suite
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:58

La Banque du Canada (BoC) a laissé mercredi son taux d'intérêt directeur inchangé et son gouverneur a prévenu que le niveau élevé d'incertitude rendait difficile toute projection concernant l'évolution de la politique monétaire.

Comme prévu, le taux directeur est maintenu à 2,25%, soit la limite inférieure de la fourchette de taux dite "neutre", dans laquelle l'économie n'est ni stimulée ni restreinte par la politique monétaire.

"Si le Conseil estime que le taux directeur actuel est approprié compte tenu de nos perspectives, le consensus est que l'incertitude élevée rend difficile de prévoir le calendrier ou la direction du prochain changement de taux directeur", a déclaré le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem.

Dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire, la BoC a dit tabler sur une croissance modeste de l'économie en 2026 et 2027 et sur une inflation se maintenant autour de son objectif de 2%.

(Rédigé par Promit Mukherjee et David Ljunggren, version française Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank