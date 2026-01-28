La Banque du Canada maintient le statu quo sur ses taux, incertitude pour la suite

La Banque du Canada (BoC) a laissé mercredi son taux d'intérêt directeur inchangé et son gouverneur a prévenu que le niveau élevé d'incertitude rendait difficile toute projection concernant l'évolution de la politique monétaire.

Comme prévu, le taux directeur est maintenu à 2,25%, soit la limite inférieure de la fourchette de taux dite "neutre", dans laquelle l'économie n'est ni stimulée ni restreinte par la politique monétaire.

"Si le Conseil estime que le taux directeur actuel est approprié compte tenu de nos perspectives, le consensus est que l'incertitude élevée rend difficile de prévoir le calendrier ou la direction du prochain changement de taux directeur", a déclaré le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem.

Dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire, la BoC a dit tabler sur une croissance modeste de l'économie en 2026 et 2027 et sur une inflation se maintenant autour de son objectif de 2%.

(Rédigé par Promit Mukherjee et David Ljunggren, version française Blandine Hénault)