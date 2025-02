La Banque de France voit l'activité économique française croître légèrement au premier trimestre

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La Banque de France a indiqué mardi prévoir une légère hausse de l'activité économique française au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2024, tirée par les services dans un contexte d'incertitudes budgétaire et commerciale.

Selon une première estimation de l'institution, le produit intérieur brut (PIB) augmenterait de 0,1% à 0,2% entre janvier et mars, dans la continuité de la croissance observée fin 2024, si on exclut l'effet négatif du contrecoup des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

L'enquête mensuelle de conjoncture menée du 29 janvier au 5 février, soit la veille de l'adoption définitive du budget de l'Etat au Parlement, confirme la tendance d'"une activité en légère progression, même si elle évolue un peu en dents de scie d'un mois sur l'autre", a déclaré le chef économiste de la Banque de France, Olivier Garnier, à la presse.

Selon l'Institut national de la statistique (Insee), le PIB s'est contracté de 0,1% au quatrième trimestre l'an dernier, en partie du fait du contrecoup des JO qui avaient nettement tiré la croissance les trois mois précédents.

- Coup de mou -

En janvier, les quelque 8.500 entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête ont mentionné une progression plus forte qu'attendu de l'activité dans l'industrie, les services marchands et le bâtiment.

Le secteur automobile, notamment, a bénéficié d'un effet de rattrapage après des fermetures plus longues qu'habituellement en décembre. A l'inverse, la métallurgie est en repli.

Février serait en revanche marqué par un coup de mou. L'activité ralentirait nettement dans les services et se stabiliserait dans l'industrie, où l'aéronautique progresserait à l'inverse de la chimie et de la métallurgie.

L'activité baisserait légèrement dans le bâtiment, où les entreprises signalent "une demande qui reste très attentiste, aussi bien du côté du logement individuel et collectif que des commandes publiques", a souligné M. Garnier.

Les carnets de commandes sont toujours jugés dégarnis, et sensiblement bas dans l'automobile, le plastique ou la métallurgie. Seule l’aéronautique tire son épingle du jeu.

Ainsi, l'indicateur d'incertitude de la Banque de France, basé sur une analyse textuelle des commentaires des entreprises, s'est inscrit en hausse, surtout dans le bâtiment où il atteint un sommet depuis mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine.

"Parmi les facteurs que nous citent les entreprises du bâtiment, il y a les incertitudes sur les dispositifs de type MaPrimeRénov' et le prêt à taux zéro, dans un contexte qui était encore celui d'incertitude budgétaire" avant le feu vert du Parlement au budget, "ainsi qu'un certain attentisme du côté des clients", a expliqué le chef économiste de la Banque de France.

- Guerre commerciale -

Les tensions commerciales avec les Etats-Unis, où Donald Trump menace d'augmenter les droits de douane sur les importations européennes, constituent une autre source d'incertitude.

Dans une nouvelle étape de la guerre commerciale qu'il a engagée depuis sa prise de fonctions, cette menace a commencé à se concrétiser lundi quand le président américain a signé des décrets imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés à partir du 12 mars, "sans exception" selon lui. L'Union européenne a promis une réponse ferme.

Pour l'ensemble de l'année 2025, la Banque de France attend une croissance de 0,9% du PIB, comme le gouvernement du Premier ministre François Bayrou.

De son côté, l'Insee voit le PIB progresser de 0,2% sur chacun des deux premiers trimestres, horizon de ses prévisions.

Sur le front des prix, après la forte inflation de l'après-pandémie, la Banque de France a signalé une normalisation: la proportion d'entreprises ayant augmenté leurs prix en janvier est "proche ou inférieure" à celle de la période pré-Covid.

Les difficultés de recrutement ont également baissé, citées par seulement 26% des entreprises (-4 points de pourcentage par rapport à décembre). Malgré des destructions d'emplois et une dégradation du marché du travail, le taux de chômage en France a très légèrement diminué de 0,1 point au dernier trimestre 2024, à 7,3% de la population active, selon l'Insee.