La Banque d'Angleterre abandonne son projet de plafonner la détention de stablecoins

( AFP / CARLOS JASSO )

La Banque d'Angleterre (BoE) a assoupli lundi ses propositions de régulation des stablecoins, ces cryptomonnaies censées rester stables car adossées à des actifs classiques, renonçant désormais à limiter le montant pouvant être détenu à titre individuel.

Elle avait initialement proposé en novembre de plafonner ces avoirs à 20.000 livres pour les particuliers (environ 23.000 euros) et à 10 millions pour les entreprises, sauf exceptions.

Dans son projet de réglementation publié lundi, l'institution explique avoir abandonné cette idée après les critiques du secteur, inquiets des difficultés pratiques que ces mesures auraient pu entraîner.

A la place, elle instaure un plafond global d'émission de 40 milliards de livres (46,2 milliards d'euros) pour chaque stablecoin.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont le cours se veut plus stable que les autres, fréquemment indexées sur de véritables devises, qui offrent la perspective de paiements à moindre frais, immédiats et sécurisés, partout dans le monde.

L'institution monétaire britannique a également remonté à 70% la part de devises numériques "stables" pouvant être garanties par des obligations d'État à court terme, contre 30% par des dépôts auprès de la banque centrale ne rapportant pas d'intérêts, alors qu'elle préconisait jusqu'ici une répartition 60% contre 40%.

Dans un commentaire joint au communiqué de presse, la vice-gouverneure Sarah Breeden salue "une étape majeure vers plus de choix et d'innovation dans les paiements au Royaume-Uni".

La BoE doit superviser les stablecoins en livres considérés comme "systémiques" par le ministère des Finances, tandis que les acteurs plus modestes ou les jetons non adossés à la livre resteront sous la surveillance du régulateur des marchés, la FCA.

La banque centrale prévoit de finaliser ces règles d'ici fin 2026, pour une entrée en vigueur en 2027, en cohérence avec le projet britannique plus large de régulation des cryptomonnaies.

De son côté, l'Union européenne arrive au terme de la période accordée aux acteurs pour se conformer au règlement MiCA entré en vigueur en 2024.

Bruxelles applique déjà des règles spécifiques aux stablecoins, imposant qu'une partie soit garantie par des dépôts bancaires, et limitant la taille des stablecoins non-indexés sur l'euro.

Aux Etats-Unis, le GENIUS Act adopté à l'été 2025 impose simplement que la totalité du montant des stablecoins soit adossé à des actifs liquides, comme le dollar.