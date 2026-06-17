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La banque centrale suédoise maintient son principal taux à 1,75%
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 10:11

La banque centrale suédoise a, comme prévu, maintenu mercredi son principal taux directeur à son niveau actuel et indiqué que la probabilité d'une hausse des coûts d'emprunt dans les mois à venir s'était renforcée.

"Le Conseil des gouverneurs estime qu'il est judicieux de maintenir le taux directeur à 1,75% pour le moment, mais la probabilité d'une hausse de ce taux plus tard cette année a augmenté par rapport à l'évaluation de mars", écrit la Riksbank dans son communiqué de politique monétaire.

La Riksbank note que l'inflation sous-jacente est faible et l'activité économique légèrement inférieure à la normale, mais que les perturbations dans l'approvisionnement liée à la guerre au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des pressions inflationnistes.

Dans une enquête Reuters auprès de 19 analystes, 18 avaient prédit un statu quo sur les taux ce mercredi, tandis que 15 d'entre eux anticipaient au moins un relèvement du loyer de l'argent cette année ou l'année prochaine.

Les perspectives d'inflation en Suède sont incertaines. Contrairement à de nombreux pays européens où la guerre au Moyen-Orient a déjà fait grimper les prix, l'inflation sous-jacente en Suède est ressortie nulle en avril, son niveau le plus bas depuis 30 ans.

Le mix énergétique suédois, exempt de combustibles fossiles, a atténué l'impact de la flambée des cours du pétrole, tandis que les réductions d'impôts temporaires mises en place avant les élections de septembre et le renforcement de la couronne suédoise ont freiné la hausse des prix à l'importation.

Le CPIF, l'indicateur principal d'inflation privilégiée par la Riksbank, qui supprime les effets des variations des taux d'intérêt, s'établissait à 1,5% en mai, en dessous de l'objectif à moyen terme de 2% de la banque centrale.

Il est toutefois peu probable que la Suède reste à l'abri des pressions inflationnistes sur le long terme. En avril, les prix à la production ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis début 2023, tandis que l'inflation des prix des intrants dans le secteur manufacturier et celui des services a également atteint un sommet pluriannuel.

Les annonces de la Riksbank interviennent avant celles de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui doit rendre sa décision de politique monétaire à 18h00 GMT à l'issue de deux jours de débats.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) est prévue jeudi.

(Johan Ahlander, Niklas Pollard, Anna Ringstrom à Stockholm et Louise Rasmussen à Copenhague; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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